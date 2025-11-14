INAZUMA ELEVEN: Victory Road officiellement disponible sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2

Aussi improbable que cela puisse paraître, après des années d'attentes, INAZUMA ELEVEN: Victory Road est enfin disponible sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et supports concurrents. L'occasion idéales pour les fans de foot et de RPG de se lancer dans la dernière aventure proposée par les studios Level5. En attendant de pouvoir vous faire votre propre avis sur le jeu, nous vous laissons visionner ci-dessous les 30 premières minutes du mode histoire, publiées par Level5. Concernant la distribution du titre en Europe, les joueurs devront se contenter des versions dématérialisées.

Le titre offre une jouabilité infinie à travers plusieurs modes, dont le mode Histoire, qui se déroule 25 ans après le jeu original Inazuma Eleven. Dans le mode Chronique, les joueurs peuvent revivre toute l'histoire de la série, tandis que Kizuna Station leur permet de construire leur propre ville et de passer du temps avec leurs amis en ligne.D'innombrables heures de contenu vous attendent dans cette nouvelle expérience RPG de football hyperdimensionnel.

Source : Nintendo