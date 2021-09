In Sound Mind - Le jeu d'horreur psychologique s'offre un nouveau tailer

Alors que nous ignorons encore à l'heure actuelle la date de sortie exacte de la version Nintendo Switch, In Sound Mind vient de profiter de la journée pour dévoiler un tout nouveau trailer. Concentré essentiellement sur le gameplay du jeu, ce trailer est l'occasion de voir de nouvelles images du titre (tournant sur supports concurrents).

Si le PC et les consoles de Sony et Microsoft seront servies à partir du 28 septembre, nous devrons patienter encore un peu de notre côté, la version Switch étant prévue dans le courant de l'année 2021 sans plus de précisions à l'heure actuelle.