In Sound Mind - Le jeu d'horreur psychologique attendra 2022 pour sévir sur Nintendo Switch

Déjà paru le mois dernier sur PC, PS5 et XBOX Series S/X, le jeu d'horreur psychologique In Sound Mind avait hélas loupé le coche sur Nintendo Switch, et vu sa version repoussée à une date indéterminée. Aujourd'hui, le jeu nous livre quelques nouvelles, avec notamment la vidéo des notes de presse se voulant dithyrambiques comme vous pourrez le constater ci-dessous.

Le communiqué était également accompagné de nouvelles informations concernant la version Nintendo Switch du jeu. Une fois encore il faudra vous montrer patient, In Sound Mind ne paraitra pas sur nos consoles hybrides avant 2022, le temps de peaufiner le jeu comme il se doit.