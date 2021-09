Jouez avec votre ombre dans In My Shadow qui débarque bientôt sur l'eShop

Avancez dans les ombres dans In My Shadow, un puzzle-game qui débarquera sur Nintendo Switch le 24 septembre prochain . Dans ce jeu, vous devrez découvrir les secrets de votre passé en jouant avec les ombres pour résoudre des puzzles environnementaux à votre manière.

Vous devrez en effet déplacer des objets afin de jouer sur les ombres de ceux-ci pour pouvoir ensuite déplacer votre personnage, ou plutôt sa silhouette, sur les ombres ainsi projetées, dit comme cela ce n'est pas très clair mais vous pouvez visionner la bande-annonce d'In My Shadow ci-dessous qui illustrera bien mieux ce concept que de simples mots.

Le titre, attendu au prix de 11,99 euros est d'ailleurs actuellement soldé jusqu'au 25 septembre à hauteur de 15% ce qui lui donne un prix temporaire de 10,19 euros.

In My Shadow vous emportes dans un rêve mélancolique où vous manipulez les ombres de façons uniques et imaginatives afin de résoudre une multitude d'énigmes étranges.

Le jeu raconte l'histoire de Bella, une jeune femme avec une relation tendue depuis plusieurs années avec sa famille. Elle se retrouve maintenant à avoir de la difficulté à répondre à un message texte d'une personne bien particulière : son père. Ses souvenirs d'enfance prennent vie sous forme d'ombre sur les murs de sa maison. Afin d'aider Bella à faire la paix avec son passé, vous devrez utiliser ces ombres pour résoudre des énigmes uniques.