Illuminaria - Nouveau jeu de gestion en vue sur Nintendo Switch

Disponible dès à présent sur Android, le jeu de gestion Illuminaria signé Selva Interactive aura également le droit à une sortie un peu plus tard cet été sur Nintendo Switch et iOS. En attendant, nous vous laissons découvrir le trailer du titre ci-dessous.

Illuminaria, une planète autrefois vibrante et pleine de vie, habitée par les pacifiques et technologiquement avancés Illumi, a été victime des ténèbres qui l'ont envahie et corrompue. Malgré de vaillants efforts, les Illumi n'ont pas réussi à stopper la propagation des ténèbres, mais avant que tout espoir ne s'éteigne, ils ont créé un système automatisé pour sauver leur monde. Le joueur prendra la tête d'un système automatisé et dirigera une flotte de robots pour tout contrôler : collecte de ressources, gestion, recherche, construction de bases et repousser les envahisseurs dans leur quête pour reprendre la planète à l'implacable Blight.