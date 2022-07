Il y a 7 ans, Satoru Iwata nous quittait

Il y a 7 ans, Satoru Iwata, celui qui s'adressait "directement" aux joueurs, celui qui se disait président sur sa carte de visite, développeur dans son esprit mais aussi et avant tout joueur dans son cœur, celui qui incarnait et incarnera toujours la philosophie bienveillante de Nintendo nous quittait. Le 11 juillet 2015 s'éteignait, après une longue bataille contre un cancer à la vésicule biliaire, à 55 ans le président de Nintendo.

Après avoir à contrecœur accepté le poste de président de Hal Laboratory alors en faillite, Satoru Iwata était devenu en 2002 et jusqu'à sa disparition le numéro 1 de l'entreprise nippone. Il avait su, par sa bienveillance et son talent de programmeur, mener l'entreprise vers un âge d'or et une époque prospère que connaît encore aujourd'hui l'entreprise malgré les tumultes et l'échec cuisant de la malheureuse Nintendo Wii U.

Si aujourd'hui plus aucun jeu ne porte malheuresement la mention de son nom au générique de fin, nul doute que l'entreprise lui doit encore énormément et que son influence sur Nintendo au global se ressent toujours sans discontinuer. Vouloir que cette influence soit éternelle est bien le meilleur souhait que nous pourrions formuler pour l'entreprise nippone si chère à nos cœurs. Le 11 juillet 2015 l'industrie toute entière et les joueurs du monde entier s'étaient vu privés d'une des plus grandes personnes de ce milieu. Les proches et les personnes ayant côtoyé Satoru Iwata doivent encore ressentir le chagrin d'avoir perdu un homme aussi formidable. Nos pensées les accompagnent pour ce douloureux anniversaire.

7 ans plus tard, la sensation d'avoir presque perdu un proche demeure toujours et où qu'il soit nous espérons que Satoru Iwata repose en paix. 7 ans plus tard, nous pouvons enfin le dire, l'héritage d'Iwata est intact et son souhait de voir Nintendo retrouver sa grandeur et son rayonnement est accompli.



Merci pour tout Iwata-san.