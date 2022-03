Il était une fois… la Vie : les Origines - Un nouveau jeu de plateforme éducatif en approche sur Nintendo Switch

Si comme votre serviteur vous avez eu la chance de grandir avec des émissions comme C'est pas Sorcier ou Il était une fois la vie, vous serez ravis d'apprendre qu'un nouveau jeu éducatif est en approche sur Nintendo Switch. Once Upon a Time... Life: Origins, ou Il était une fois… la Vie : les Origines si ça vous parle plus, se présente comme un jeu de plateforme 2D se jouant en en solo ou en coopération, idéal pour réunir parents et enfants devant un écran de manière plus ludique.

A l'heure actuelle, la version PC est en attente d'une date de sortie officielle. Les versions consoles, Nintendo Switch incluse, sortiront peu après la version PC. En attendant davantage d'informations, nous vous laissons découvrir le descriptif officiel, ainsi que les premières images du jeu.