Ikonei Island: An Earthlock Adventure dévoile un trailer sur Nintendo Switch

Présenté à l'occasion de la Guerrilla Collective, Snowcastle Games a présenté un nouveau trailer pour son jeu Ikonei Island: An Earthlock Adventure. Attendu sur Nintendo Switch et supports concurrents dans un futur proche , nous vous laissons découvrir ledit trailer accompagné d'un descriptif complet.

S'inspirant de titres comme Animal Crossing et Stardew Valley, Ikonei Island : An Earthlock Adventure ajoute aux systèmes d'exploration, de collecte de ressources, d'artisanat et de personnalisation une foule d'idées de jeu amusantes qui donnent à ce titre coloré sa propre touche. Se lier d'amitié avec les animaux sauvages locaux et utiliser leurs capacités uniques pour vous aider à accéder à de nouvelles zones de l'île offre un mécanisme d'exploration fascinant, différent de tout ce que vous avez vu dans le genre auparavant. Attendez-vous à rencontrer de périlleux camps de pirates et à combattre des monstres en découvrant les secrets d'Ikonei Island. Et surtout, attendez-vous à faire tout cela avec vos amis ! Le multijoueur est l'une des principales fonctionnalités que Snowcastle ajoutera au jeu au fur et à mesure qu'il développera les caractéristiques du titre pendant l'accès anticipé.