Ignis Universia : Awakening of the Erudite Empress démarre son Kickstarter pour une sortie sur Nintendo Switch

Envie de participer à la création d'un RPG qui ne se prend pas au sérieux ? Découvrez sans plus attendre la page Kickstarter de Ignis Universia : Awakening of the Erudite Empress, un mélange de RPG et de visual novel développé par Random Potion. Visant une sortie sur PC et Nintendo Switch pour décembre 2022, le studio indépendant cherche à réunir un total de 40.000£ (environ 46.700€) pour pouvoir rendre le projet viable. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le jeu, vous trouverez toutes les informations ci-dessous, une démo PC est également accessible en téléchargement.

Ignis Universia : Awakening of the Erudite Empress est une lettre d'amour amusante et excentrique aux JRPG et Visual Novels classiques. Les joueurs prennent le contrôle des Sœurs Elues et tentent de sauver le monde d'une catastrophe cataclysmique aux mains de la magicienne Galgatax et de son armée de licornes mortes-vivantes ! Dans cette aventure en 3D, les joueurs explorent le monde d'Ignis Universia, affrontent des ennemis, s'engagent dans un scénario ironique et peuvent même invoquer un Cerberus Corgi et d'autres invocations mignonnes pour les aider dans leur combat ! Caractéristiques : Système de combat au tour par tour simple mais tactique.

Des personnages adorables, qui brisent le 4e mur.

Une histoire qui parodie et fait référence au genre, à d'autres fictions et à la musique, mais qui a aussi un côté sérieux.

Des créatures adorables à invoquer

Source : Kickstarter