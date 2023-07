Idea Factory dévoile ses nouveaux jeux sur Nintendo Switch dont NEPTUNIA GAME MAKER R:EVOLUTION

C'est donc à l'occasion de l'Anime Expo 2023 qui se déroule du 1er au 5 juillet à Los Angeles que Idea Factory a décidé de nous révéler ses prochaines sorties consoles. Du côté de la Nintendo Switch, ce sont finalement 3 jeux qui verront le jour dans les prochains mois. Nous vous faisons un bref résumé ci-dessous :

NEPTUNIA GAME MAKER R:EVOLUTION - 2024

Le dernier épisode de la série Neptunia est arrivé ! Le but de ce jeu est de reconstruire et de gérer une société de jeu ! Construisez votre entreprise et transformez-la en une grande société ! Cette dernière entrée dans le monde de Neptunia est meilleure que jamais ! Le système de combat a été étendu et permet désormais de jouer à 4, les donjons peuvent être explorés à bord d'une moto à grande vitesse et le mode photo vous permettra de vous exprimer à travers des créations amusantes de type manga ! Caractéristiques principales Studio de jeu de l'année - Incarnez la protagoniste principal, Nep, et faites prospérer un studio de jeu qui n'existe plus. La création d'un studio de jeu nécessite de bons développeurs, des jeux vidéo de pointe et l'expansion de votre marché. Choisissez judicieusement et devenez le plus grand studio de jeux de l'année !

MY NEXT LIFE AS A VILLAINESS: ALL ROUTES LEAD TO DOOM! -PIRATES OF THE DISTURBANCE - Hiver 2023

Catarina Claes est une jeune femme issue d'une famille de la noblesse qui se souvient de sa vie passée de lycéenne. Elle a été réincarnée en méchante dans un jeu otome appelé Fortune Lover. L'exil ou la mort sont les seules choses qui l'attendent dans ce nouveau monde. Cependant, elle a réussi à échapper à ces extrémités et a réussi à passer l'année jusqu'aux vacances de printemps. Le destin a voulu que Catarina et son frère adoptif, Keith, embarquent à bord du Vinculum, un paquebot de luxe ultramoderne, pour son voyage inaugural pendant leur absence de l'académie. Une fois à bord du navire, elle se rendit compte que ses amis étaient également présents pour ce qui était censé être un luxueux voyage en mer.

Les choses changent rapidement lorsqu'ils sont attaqués par des pirates qui s'emparent du Vinculum et prennent tous les passagers en otage. Cette tournure des événements semble familière à Catarina, et elle commence à se rappeler qu'il s'agit de l'intrigue d'un fanbook de Fortune Lover.

Cela pourrait-il signifier qu'elle vit dans une résurrection d'une fin funeste en boîte ! Catarina et ses amis pourront-ils retourner sains et saufs à Sorcier ? Caractéristiques principales Des eaux inexplorées s'annoncent ! - Un nouveau drapeau de la mort s'est levé dans cette toute nouvelle histoire qui se déroule dans l'univers de My Next Life as a Villainess (Ma prochaine vie de méchante) ! Cette histoire originale peut être appréciée aussi bien par les fans de longue date que par les nouveaux venus.

SYMPATHY KISS - Sortie début 2024