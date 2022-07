I Was A Teenage Exocolonist - Un nouvel RPG traitant du passage à l'âge adulte disponible cet été sur Nintendo Switch

Développé par Northway Games, et édité par FINJI, le RPG Narratif I Was A Teenage Exocolonist traitant du passage à l'âge adulte vient de confirmer sa sortie sur Nintendo Switch. Attendu pour le 25 août prochain , nous vous laissons découvrir ci-dessous son trailer accompagné de son descriptif officiel.

Développé par Northway Games, I Was A Teenage Exocolonist vous demandera d’être prêts à passer vos années d’adolescence sur une planète extra-terrestre dans ce RPG narratif comprenant des combats de cartes. Explorez, grandissez et vivez vos premiers émois. Les choix que vous faites et les capacités que vous maitrisez pendant dix ans vont déterminer le fil de votre vie et la survie de votre colonie.



Les caractéristiques spécifiques du jeu sur Nintendo Switch: