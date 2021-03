Le thriller psychologique interactif I Saw Black Clouds se dévoile un peu plus dans une bande-annonce

La Nintendo Switch va bientôt se doter d'un nouveau jeu interactif. Filmé en prise de vues réelles I Saw Black Clouds est un thriller psychologique avec différents pans narratif, vos choix auront donc de lourdes conséquences sur la suite des événements en impactant l'histoire et le destin des personnages telle une véritable série télévisée interactive. Attendu pour le 30 mars prochain au prix de 12,99 euros (ou 11,69 euros en solde jusqu'au 5 avril ) ce jeu assez atypique se révèle un peu plus dans sa toute nouvelle bande-annonce, vous la retrouverez ci-dessous avec en prime plus d'informations sur le jeu.

I Saw Black Clouds est un thriller psychologique interactif doté d’éléments surnaturels et d’histoires à embranchements multiples. Kristina retourne dans sa ville natale à la recherche de réponses suite au suicide d’une de ses amies, et découvre toute une série de sombres secrets entourant la mort de cette dernière, qui mettent Kristina et ses proches en danger. La vérité s’avère bien plus complexe qu’elle n’aurait pu l’imaginer. Victime d’un traumatisme, Kristina s’efforce d’accepter ce qu’il s’est passé et de surmonter les sentiments qu’elle a refoulé à ce sujet. Pour empirer les choses, elle s’est construite des versions imaginées de cet événement fatidique et doit démêler le vrai du faux. De retour dans sa ville natale pour assister à un enterrement, elle retrouve sa meilleure amie Charlotte (Rachel Jackson), et embarque pour une aventure pleine de suspense où elle se découvrira elle-même. La façon dont vous interagirez avec les personnages dans le jeu ainsi que les choix que vous ferez affecteront vos découvertes, votre aventure, ainsi que son dénouement. • Un thriller psychologique interactif cinématographique en prise de vues réelles, filmé au Royaume-Uni. • Une narration à embranchements qui modifie l’histoire de façon drastique selon vos choix. • Un suivi en temps réel de l’état des relations qui influence l’histoire pendant que vous jouez. • Un suivi en temps réel des traits de personnalité qui évolue en fonction de vos choix. • Avec Nicole O'Neill (Red Sparrow, La Belle et la Bête) et Rachel Jackson (Outlander). • Des fonctionnalités déblocables comme le saut de scène et l’évaluation de personnalité. • Comporte un mode Streamer qui met les choix en pause pour que le public puisse participer durant les diffusions en direct.