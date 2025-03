I Hate This Place - Un Survival Horror en vue isométrique se dévoile sur Nintendo Switch

Les équipes de Broken Mirror Games et de Skybound Entertainment viennent de créer la surprise en annonçant le développement de I Hate This Place. Se présentant comme un Survival Horror en vue isométrique, ce titre est attendu pour le dernier trimestre de l'année 2025 sur Nintendo Switch et supports concurrents. Nous vous laissons visionner son trailer de présentation ci-dessous.

Inspiré de la série de bandes dessinées de Skybound, nommée aux Eisner Awards et créée par le scénariste Kyle Starks et le dessinateur Artyom Topilin, I Hate This Place plonge les joueurs dans un monde surnaturel où les règles de la réalité ne sont plus respectées.

Dans une toute nouvelle expérience de survival horror isométrique, présentée dans un style visuel saisissant imprégné de couleurs vives et audacieuses et d'une esthétique de bande dessinée rétro des années 80, chaque lieu est soigneusement conçu pour raconter sa propre histoire troublante à travers des visuels élégants qui brouillent la frontière entre la réalité et le cauchemar dans un monde où tout veut votre mort.