I Hate This Place dévoile son gameplay en vidéo

Titre à la vibe atypique nous replongeant dans l'horreur des comics des années 80, I Hate This Place est attendu sur Nintendo Switch et supports concurrents pour la fin de l'année 2025 . En attendant davantage d'informations, Broken Mirror Games et Skybound Entertainment viennent de nous dévoiler le premier trailer officiel du jeu que nous vous laissons découvrir ci-dessous.

À propos du jeu

I Hate This Place s’inspire de la bande dessinée nominée aux Eisner Awards de Skybound, créée par le scénariste Kyle Starks et l’artiste Artyom Topilin.

Les joueurs incarnent Elena, dont la lutte pour la survie commence lorsqu’elle et son amie invoquent, sans le savoir, une force malveillante. En infériorité et traquées dans un monde hostile, les joueuses et joueurs devront rester vigilants, fouiller leur environnement et choisir leurs combats avec soin face à des ennemis redoutables, dont beaucoup chassent au son.

Caractéristiques principales

Survie horrifique classique basée sur l’artisanat

Fouillez chaque recoin du Rutherford Ranch pour rester en vie : forêts hantées, ville abandonnée, bunkers infestés… Explorez un monde rempli de dangers en récoltant des ressources vitales, en fabriquant de l’équipement essentiel, en améliorant votre camp et en reconstruisant des avant-postes pour disposer de refuges sûrs.

Le jour vous prépare. La nuit vous traque.

Un cycle jour-nuit dynamique transforme le monde. Profitez de la lumière du jour pour explorer, récupérer des provisions, fabriquer ce dont vous avez besoin et vous préparer à ce qui arrive. Quand la nuit tombe, les véritables cauchemars sortent pour chasser. Les ennemis sont plus nombreux, plus puissants et plus agressifs. Le paysage devient difficile à parcourir avec pour seule aide votre lampe-torche. Parfois, votre meilleure option sera de trouver un abri et d’attendre l’aube.

Le silence mortel est votre meilleur allié

La discrétion et le combat vont de pair, car de nombreuses créatures tordues du Rutherford Ranch traquent leur proie uniquement grâce au son. La force brute vous mènera souvent à une fin prématurée. Exploitez le son à votre avantage, en attirant les ennemis loin de votre chemin ou en les guidant astucieusement vers les pièges mortels que vous avez posés.

Des vibrations 80’s mêlées à l’esthétique comics

Inspiré de la bande dessinée récompensée, I Hate This Place prend vie avec des couleurs vives, un style rétro percutant digne des comics des années 80 et une forte dose d’ambiance vintage. Un mélange unique d’horreur, d’humour noir et d’une touche parfaitement dosée de gore et de second degré, où l’angoisse se marie à un charme stylisé.