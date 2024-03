I*CHU: Chibi Edition - Visual Novel et jeu de rythme se rencontrent sur Nintendo Switch

Les Visual Novel proposent bien souvent des histoire intéressantes, mais c'est vrai que l'on est vite lassé par le manque d'interactivités possibles. Dans le cas de I*CHU : Chibi Edition, les développeurs ont fait le choix d'intégrer à leur aventure une dimension de jeu de rythme. Attendu le 28 mai 2024 sur Nintendo Switch et supports concurrents, un partenariat a également été signé entre PQube, le développeur Opera House et Maximum Entertainment France pour proposer le jeu en version physique.

Guidez 32 idoles en herbe vers leurs premiers pas sur scène. Jouez à des jeux d'action rythmique pour débloquer des personnages et créer vos propres groupes. Suivez le parcours des personnages dans l'histoire principale et soutenez-les dans leurs difficultés ! Roman visuel : En tant que professeur et producteur, vous devez aider les jeunes hommes à devenir des idoles. Explorez leurs histoires individuelles et aidez-les à réaliser leurs rêves.

