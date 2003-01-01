I Am Future annoncé sur Nintendo Switch

Avis aux amoureux d'aventures post-apocalyptique chill (sisi), tinyBuild et le développeur Mandragora viennent d'annoncer la sortie prochaine de I Am Future sur consoles. Déjà disponible sur Steam, l'aventure débutera à partir du 8 janvier 2026 sur Nintendo Switch et consoles concurrentes, au prix de 19,99€. Nous vous laissons découvrir le trailer de cette annonce ci-dessous.

Les joueurs sur console pourront profiter de tout le contenu ajouté à I Am Future tout au long de son parcours sur PC, depuis ses débuts sur Steam Early Access en 2023 jusqu'à la sortie de la version 1.0 fin 2024. Cela inclut un mode histoire robuste, des options de construction de base étendues, un système météorologique complexe, la possibilité de nouer des relations avec d'autres survivants, et bien plus encore. Si vous aimez les jeux comme Stardew Valley, Dave the Diver et Coral Island, vous vous sentirez comme chez vous dans I Am Future !

Mandragora et tinyBuild dévoileront demain le prochain jeu de l'équipe I Am Future lors du showcase Wholesome Snack: The Game Awards Edition 2025, qui sera diffusé en avant-première le 9 décembre à 15 h (heure de l'Est) / 12 h (heure du Pacifique) sur Twitch et YouTube.

Caractéristiques principales