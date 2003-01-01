I Am Future annoncé sur Nintendo Switch
Avis aux amoureux d'aventures post-apocalyptique chill (sisi), tinyBuild et le développeur Mandragora viennent d'annoncer la sortie prochaine de I Am Future sur consoles. Déjà disponible sur Steam, l'aventure débutera à partir du 8 janvier 2026 sur Nintendo Switch et consoles concurrentes, au prix de 19,99€. Nous vous laissons découvrir le trailer de cette annonce ci-dessous.
Les joueurs sur console pourront profiter de tout le contenu ajouté à I Am Future tout au long de son parcours sur PC, depuis ses débuts sur Steam Early Access en 2023 jusqu'à la sortie de la version 1.0 fin 2024. Cela inclut un mode histoire robuste, des options de construction de base étendues, un système météorologique complexe, la possibilité de nouer des relations avec d'autres survivants, et bien plus encore. Si vous aimez les jeux comme Stardew Valley, Dave the Diver et Coral Island, vous vous sentirez comme chez vous dans I Am Future !
Mandragora et tinyBuild dévoileront demain le prochain jeu de l'équipe I Am Future lors du showcase Wholesome Snack: The Game Awards Edition 2025, qui sera diffusé en avant-première le 9 décembre à 15 h (heure de l'Est) / 12 h (heure du Pacifique) sur Twitch et YouTube.
Caractéristiques principales
- Construisez la base confortable de vos rêves sur un toit : en partant de zéro sur un toit abandonné, vous construirez, décorerez et agrandirez le campement le plus confortable qui soit ! Débloquez de nouveaux bâtiments et meubles, installez des réseaux électriques et organisez votre nouvelle vie de manière ordonnée.
- Détendez-vous dans un monde post-apocalyptique : vous êtes le dernier survivant sur Terre, tout juste sorti d'un long et doux sommeil cryogénique. Il est enfin temps de vous détendre et d'arrêter de vous soucier de votre travail et de l'inflation ! Détendez-vous, construisez, promenez-vous... Le monde vous appartient littéralement !
- Prenez soin de votre magnifique ferme : la nature est source de guérison ! Créez une ferme, cultivez des fruits, des légumes et des arbres, et prenez soin de vos récoltes !
- Cherchez des reliques du monde ancien et fabriquez des gadgets : trouvez des artefacts anciens d'une époque révolue, comme des bouilloires, des téléviseurs et des micro-ondes, puis démontez-les grâce à un système de démontage très satisfaisant afin de rassembler des ressources pour votre prochain projet de fabrication !
- Embauchez une équipe d'adorables robots : automatisez les tâches ménagères du camp à l'aide d'adorables robots ! Constituez une équipe d'assistants IA, donnez-leur des ordres et gérez leur charge de travail. Et quand ils ont terminé, laissez-les se détendre dans un bain rechargeant !
- Explorez un monde mystérieux : envoyez des drones de reconnaissance en expédition à travers la mégapole engloutie. Découvrez de nouveaux endroits, ramenez des objets de valeur à la base et dévoilez petit à petit le mystère qui se cache derrière la fin du monde.
- Faites-vous de nouveaux amis merveilleux : ce n'est pas parce que vous êtes le dernier humain sur Terre que vous ne pouvez pas vous faire de nouveaux amis ! Rencontrez les robots excentriques qui peuplent ce nouveau monde, comme Earl le réfrigérateur ou Bombshell Barbara, et renforcez vos liens avec eux.
- Protégez votre base contre les nuisibles : votre camp a besoin d'amour et de protection. Empêchez les nuisibles mutants de détruire les cultures ou le réseau électrique !