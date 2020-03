I am Dead viendra hanter la Nintendo Switch

Titre atypique signé Annapurna Interactive et présenté lors de l'Indie World du 17 mars 2020, I am Dead vous mettra dans la peau de Morris Lupton, le conservateur du musée d'une île vouée à disparaître à cause d'une catastrophe naturelle. La particularité du titre vient du fait que notre héros est actuellement décédé. Revenant d'entre les morts sous la forme d'un ectoplasme, il sera aidé de son chien Sparky afin de trouver une solution pour éviter ce terrible incident.

Etant seulement affublé d'un vague 2020 , nous savons néanmoins que I am Dead sera une exclusivité temporaire sur la Nintendo Switch.