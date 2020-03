Hyrule Historia en version numérique en avril

The Legend of Zelda: Hyrule Historia est le premier des trois et même des quatre livres consacrés à la Legend. Edité aux Etats-Unis par Dark Horse et en France par Soleil Manga, le titre véritable mine d'informations et de documents sur tous les épisodes notamment The Legend of Zelda : Skyward Sword, n'était pas encore contrairement aux autres volumes, disponibles en version numérique. Cependant, à partir du 14 février prochain, vous pourrez l'acquérir en version numérique sur les principaux stores notammernt la boutique Kindle d'Amazon pour la somme de 19,26 euros mais aussi sur l'Apple Books et le Google Play Pour le moment, il s'agit de la version anglaise.

Pour rappel, Hyrule Historia a déjà eu droit à une version numérique sur les Wii U américaines (souvenez-vous.)

