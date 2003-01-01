HYPERyuki: Snowboard Syndicate s'offre un nouveau trailer

Révélé pour la première fois lors du Play Acclaim Showcase l’année dernière, HYPERyuki: Snowboard Syndicate se présente comme une véritable déclaration d’amour aux jeux extrêmes emblématiques tels que SSX ou Jet Grind Radio. Acclaim et Wabisabi Games promettent une expérience survitaminée mêlant vitesse, tricks spectaculaires et esthétique colorée. À l'occasion du BITSummit, un nouveau trailer à été dévoilé. Nous vous laissons découvrir ce dernier ci-dessous. Si le titre est bien annoncé sur Nintendo Switch et consoles concurrentes en plus du PC, nous n'avons pour le moment aucune date de sortie à nous mettre sous la dent.

Caractéristiques principales Défi – Tu penses avoir ce qu’il faut pour impressionner ? En mode Défi, tu devras remplir des objectifs pour atteindre le meilleur score possible. Glisse sur les rails, récupère des objets et réalise des figures impressionnantes pour dominer le classement.

– Tu penses avoir ce qu’il faut pour impressionner ? En mode Défi, tu devras remplir des objectifs pour atteindre le meilleur score possible. Glisse sur les rails, récupère des objets et réalise des figures impressionnantes pour dominer le classement. Course – Dévale les pistes à toute vitesse contre des PNJ ou d’autres joueurs dans ce mode de jeu trépidant. Les figures augmenteront ta jauge de boost, ce qui rendra l’équilibre entre style et vitesse essentiel.

– Dévale les pistes à toute vitesse contre des PNJ ou d’autres joueurs dans ce mode de jeu trépidant. Les figures augmenteront ta jauge de boost, ce qui rendra l’équilibre entre style et vitesse essentiel. Chill – Profitez d'une expérience tranquille, flânez sur les pistes et admirez la vue dans ce mode infini. Qui sait ? Vous découvrirez peut-être même des secrets en chemin !

– Profitez d'une expérience tranquille, flânez sur les pistes et admirez la vue dans ce mode infini. Qui sait ? Vous découvrirez peut-être même des secrets en chemin ! Multijoueur – Affrontez vos amis en ligne ou en face à face ! Jouez en ligne avec jusqu'à sept de vos amis ou en multijoueur local sur écran partagé.

– Affrontez vos amis en ligne ou en face à face ! Jouez en ligne avec jusqu'à sept de vos amis ou en multijoueur local sur écran partagé. Shred – Dévaler les pistes en incarnant un taco snowboardeur doué de raison !