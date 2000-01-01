HYPERyuki: Snowboard Syndicate dévoile un nouveau trailer explosif
À l’occasion du Latin American Games Showcase, Acclaim, Inc. a levé le voile sur une toute nouvelle bande-annonce de gameplay de HYPERyuki: Snowboard Syndicate, un jeu de snowboard arcade inspiré des grands classiques des années 90 et du début des années 2000. Développé par Wabisabi Games, le titre arrivera prochainement sur Steam ainsi que sur les consoles modernes.
Révélé pour la première fois lors du Play Acclaim Showcase l’année dernière, HYPERyuki: Snowboard Syndicate se présente comme une véritable déclaration d’amour aux jeux extrêmes emblématiques tels que SSX ou Jet Grind Radio. Le studio mexicain promet une expérience survitaminée mêlant vitesse, tricks spectaculaires et esthétique colorée. La nouvelle vidéo met en avant des descentes vertigineuses remplies de rampes, une galerie de personnages déjantés ainsi que des figures aériennes toujours plus folles. Le tout s’accompagne d’une direction artistique très marquée qui rappelle l’âge d’or des jeux de glisse arcade. La date de sortie de HYPERyuki: Snowboard Syndicate n’a pas encore été annoncée, mais le titre est attendu sur Nintendo Switch et supports concurrents.
Nous sommes ravis et honorés par l’accueil réservé à HYPERyuki
C’est incroyable de voir des joueurs ayant grandi avec les classiques des années 90 et du début des années 2000 retrouver ces sensations à travers notre jeu. Et il est encore plus gratifiant de voir une nouvelle génération découvrir et apprécier ce style de jeu.
Anwar Noriega, CEO et cofondateur de Wabisabi Games.
Les principaux modes de jeu
- Challenge
Dans ce mode, les joueurs devront remplir différents objectifs afin d’obtenir le meilleur score possible. Rails, collectibles et tricks impressionnants seront essentiels pour grimper dans le classement.
- Race
Un mode compétitif où la vitesse est reine. Les tricks permettent de remplir une jauge de boost, obligeant les joueurs à trouver le parfait équilibre entre style et rapidité.
- Chill
Pour ceux qui préfèrent une expérience plus relaxante, ce mode permet de parcourir librement les pistes et d’explorer les environnements à la recherche de secrets cachés.
- Multiplayer
Le jeu proposera du multijoueur en ligne jusqu’à huit joueurs ainsi qu’un mode local en écran partagé pour affronter ses amis sur le même canapé.
- Shred
Parce que rien n’est trop absurde dans HYPERyuki: Snowboard Syndicate, il sera même possible de dévaler les pistes dans la peau… d’un taco snowboardeur vivant.