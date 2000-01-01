HYPERyuki: Snowboard Syndicate dévoile un nouveau trailer explosif

À l’occasion du Latin American Games Showcase, Acclaim, Inc. a levé le voile sur une toute nouvelle bande-annonce de gameplay de HYPERyuki: Snowboard Syndicate, un jeu de snowboard arcade inspiré des grands classiques des années 90 et du début des années 2000. Développé par Wabisabi Games, le titre arrivera prochainement sur Steam ainsi que sur les consoles modernes.

Révélé pour la première fois lors du Play Acclaim Showcase l’année dernière, HYPERyuki: Snowboard Syndicate se présente comme une véritable déclaration d’amour aux jeux extrêmes emblématiques tels que SSX ou Jet Grind Radio. Le studio mexicain promet une expérience survitaminée mêlant vitesse, tricks spectaculaires et esthétique colorée. La nouvelle vidéo met en avant des descentes vertigineuses remplies de rampes, une galerie de personnages déjantés ainsi que des figures aériennes toujours plus folles. Le tout s’accompagne d’une direction artistique très marquée qui rappelle l’âge d’or des jeux de glisse arcade. La date de sortie de HYPERyuki: Snowboard Syndicate n’a pas encore été annoncée, mais le titre est attendu sur Nintendo Switch et supports concurrents.

Nous sommes ravis et honorés par l’accueil réservé à HYPERyuki

C’est incroyable de voir des joueurs ayant grandi avec les classiques des années 90 et du début des années 2000 retrouver ces sensations à travers notre jeu. Et il est encore plus gratifiant de voir une nouvelle génération découvrir et apprécier ce style de jeu. Anwar Noriega, CEO et cofondateur de Wabisabi Games.