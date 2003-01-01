Hyperdevotion Noire: Goddess Black Heart annoncé sur Nintendo Switch

Qu'il est compliqué de suivre l'actualité autour de la licence Neptunia sur Nintendo Switch. Alors que nous pouvons voir apparaître sur notre catalogue eShop quelques spin-off par-ci par-là, l'intégralité des sorties s'effectue uniquement sur le marché asiatique pour le moment. Eastasiasoft en charge de l'édit(ion en partenariat avec Idea Factory vient de confirmer la sortie prochaine de Hyperdevotion Noire: Goddess Black Heart, un spin-off déjà paru à l'époque sur PSVita, et qui met à l'honneur le personnage de Noire dans un Tactical-RGG. Attendu dans le courant du printemps 2026, nous vous laissons découvrir son trailer dédié ci-dessous. A moins d'une annonce européenne dans les semaines qui suivent, les joueurs devront télécharger le titre sur l'eShop japonais, bien opter pour l'option import physique (puisque les versions physiques asiatiques contiennent l'anglais).

À propos de Hyperdevotion Noire : Goddess Black Heart

Les CPU des quatre nations sont engagées dans une bataille acharnée pour la domination du monde. Alors que Noire est sur le point d'atteindre son objectif, les CPU se retrouvent soudainement dépouillées de leurs pouvoirs par une force inconnue. Afin de sauver le monde de la destruction, les quatre CPU doivent désormais s'unir pour vaincre l'ennemi !

Contrairement aux précédents jeux Hyperdimension Neptunia, Hyperdevotion Noire ne se déroule pas dans le monde de Gamindustri, mais dans un monde similaire, mais distinct, connu sous le nom de Gamarket ! Cette fois-ci, Noire prend la tête d'un combat tactique sur grille, accompagnée de ses amis familiers. Personnalisez vos unités, activez des capacités spéciales en reliant les personnages via le système Lily et déjouez vos ennemis sur le champ de bataille, tout en gagnant des points pour personnaliser votre base dans le mode Sim Noire !

Caractéristiques principales :