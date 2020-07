HyperBrawl Tournament dévoile son gameplay en vidéo

En attendant la sortie du PvP en arènes HyperBrawl Tournament cet été , le développeur Milky Tea Studios nous propose de découvrir une longue vidéo de gameplay.

Cette vidéo détaille les tenants et aboutissants du tournoi HyperBrawl, alors que les joueurs maîtrisent l'HyperCurve pour modifier la trajectoire de leurs tirs, et la canalisation de l'HyperForce pour augmenter leurs capacités offensives et lancer leurs adversaires hors de l'arène. Rassemblez une équipe de deux héros de trois classes et armez-les avec des armes uniques pour créer un style de jeu tout à fait unique. Avec 12 héros au choix et huit armes cosmiques à équiper, il y a plus de 4 000 façons uniques de personnaliser votre personnage.