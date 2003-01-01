Hunt the Night est disponible en version physique sur Nintendo Switch

Déjà sorti en février dernier sur l'eShop de la Nintendo Switch, l'action-RPG rétro Hunt the Night vient de s'offrir une sortie en version physique grâce à un partenariat entre Moonlight Games, Selecta Play et DANGEN Entertainment. Cette version est ainsi disponible dès à présent chez vos revendeurs habituels, une occasion idéale pour découvrir ce titre si vous faîtes une allergie au tout dématérialisé (qui se propage de plus en plus en ce moment).

Hunt the Night

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Hunt the Night est un jeu d'action-RPG rétro qui mêle des combats rapides et exigeants à une histoire sombre de dark fantasy. Incarnez Vesper, une membre des Stalkers, et traversez les ruines du monde de Medhram afin de sauver l'humanité du cycle d'annihilation mortel qui pèse sur elle. Parcourez des cartes cauchemardesques, battez-vous dans des donjons terrifiants, affrontez des boss implacables et maniez tout un arsenal de pouvoirs dans votre lutte acharnée contre la Nuit.

Au cours du IXe âge, l'humanité s'est retrouvée prise au piège d'un cycle vicieux et au bord de l'extinction. Les êtres humains règnent sur le jour, mais de la Nuit surgissent d'horribles créatures semant l'annihilation. Les « Stalkers », un groupe de survivants, maniaient autrefois un pouvoir capable de repousser ces horreurs, mais leur sacrifice ne fit que retarder l'inévitable.

Désormais, alors que la Nuit commence à dévorer la moindre lueur, Vesper, membre émérite des Stalkers et fille de traître, doit parcourir ces terres mourantes pour essayer de sauver les dernières braises de l'humanité. Sa chasse la mènera dans une course contre le destin, tandis que les ombres s'allongent dans son monde comme dans son esprit...

Source : Nintendo