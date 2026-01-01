Hunt the Night aura le droit à son édition physique cet été sur Nintendo Switch
Attendu pour la fin du mois de février sur l'eShop de la Nintendo Switch, Hunt the Night aura également le droit à une sortie en édition physique. Selecta Play, Dangen Entertainment, le développeur Moonlight Games et Maximum Entertainment France viennent effectivement d'annoncer un partenariat pour proposer cet action-RPG à partir du 26 juin 2026 en boîte sur Nintendo Switch et PS5. Nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous en attendant.
Hunt the Night est un action-RPG au style rétro combinant des combats rapides et agiles avec un lore de dark fantasy. Incarnez Vesper, membre des Stalkers, et parcourez le monde en ruines de Medhram avec l'objectif de sauver l'humanité d'un cycle mortel d'annihilation.
Survivez a des mondes cauchemardesques, frayez-vous un chemin au travers d'horrifiants donjons, affrontez des boss brutaux, et maniez un arsenal de pouvoirs dans une lutte sans répit contre la Nuit elle-même.
- Participez à des combats dynamiques et rapides
Hunt the Night est un RPG d'action de style rétro qui allie des combats rapides et habiles à un univers dark fantasy.
- Affrontez des boss redoutables
Relevez le défi ultime en combattant les horreurs ancestrales de la Nuit qui ont anéanti l'humanité à maintes reprises lors de combats de boss intenses. Apprenez à connaître leurs points faibles et leurs schémas d'attaque, et survivez aux différentes phases de combat alors que la bataille devient de plus en plus difficile et extrême.
- Améliorez et personnalisez l'équipement de Vesper
Créez votre propre build qui s'adaptera non seulement à votre style de jeu préféré, mais aussi à des boss particuliers. Personnalisez les améliorations de votre arsenal et utilisez l'équipement qui convient le mieux à votre style de jeu : dégâts critiques, vol de vie, poison, combat rapproché, puissance de feu et plus encore. Collectez des fioles sanguines, des plumes de corbeau, des pierres de lune et du noctilium pour augmenter vos statistiques et vous préparer à affronter la nuit.
- Découvrez le monde sombre de Medhram
Explorez Medhram dans un mélange d'action-aventure et de fantasy sombre. Survivez à d'immenses donjons remplis de pièges, d'ennemis, d'énigmes et de défis. Découvrez toutes sortes de lieux, des anciennes cathédrales et bibliothèques du savoir aux royaumes perdus et cités flottantes dévastées.
- Terminez des « chasses » en tant que membre des Stalkers
Acceptez une chasse au « Nid du Corbeau » et traquez la bête sombre, trouvez où elle se cache et chassez les créatures les plus puissantes de la nuit. Après chaque chasse terminée, vous obtiendrez des récompenses qui augmenteront votre santé et votre barre d'énergie sombre.
- Trouvez des personnages secondaires et découvrez leurs histoires
Rencontrez de nouveaux personnages et découvrez leur passé tragique et leurs histoires dans un monde au bord du gouffre.
- Jouez sur une musique immersive et adaptée
Une musique immersive et adaptée à chaque moment, chaque boss et chaque lieu, en collaboration avec Hiroki Kikuta, compositeur de Secret of Mana.