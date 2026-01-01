Hunt the Night aura le droit à son édition physique cet été sur Nintendo Switch

Attendu pour la fin du mois de février sur l'eShop de la Nintendo Switch, Hunt the Night aura également le droit à une sortie en édition physique. Selecta Play, Dangen Entertainment, le développeur Moonlight Games et Maximum Entertainment France viennent effectivement d'annoncer un partenariat pour proposer cet action-RPG à partir du 26 juin 2026 en boîte sur Nintendo Switch et PS5. Nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous en attendant.

Hunt the Night est un action-RPG au style rétro combinant des combats rapides et agiles avec un lore de dark fantasy. Incarnez Vesper, membre des Stalkers, et parcourez le monde en ruines de Medhram avec l'objectif de sauver l'humanité d'un cycle mortel d'annihilation.

Survivez a des mondes cauchemardesques, frayez-vous un chemin au travers d'horrifiants donjons, affrontez des boss brutaux, et maniez un arsenal de pouvoirs dans une lutte sans répit contre la Nuit elle-même.