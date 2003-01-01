Human Fall Flat - Nintendo Switch 2 Edition est disponible

Si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'apprécier Human Fall Flat sur Nintendo Switch, vous serez ravis d'apprendre que Human Fall Flat - Nintendo Switch 2 Edition est désormais disponible sur la petite dernière de Nintendo. Le titre est proposé au prix de lancement de 17,99€ sur l'eshop, et pour ceux possédant déjà la version Nintendo Switch, un patch de mise à niveau est proposé au prix de 4,99€. Pour rappel, cette nouvelle version propose notamment la prise en charge du mode souris, et une amélioration de la résolution et du framerate. En achetant Human Fall Flat - Nintendo Switch 2 Edition, vous pourrez également partager les nouveaux niveaux exclusifs à la Nintendo Switch 2 avec vos amis sur Nintendo Switch grâce à la fonctionnalité GameShare.

Cette édition optimisée pour la console nouvelle génération de Nintendo offre la dose de charme, de chaos et de créativité habituelle et appréciée par les joueurs. Grâce à l'édition Nintendo Switch 2, plongez dans un parfait mélange de cinq nouveaux niveaux : Chantier naval, Musée, Randonnée, Royaume des bonbons et Salle de test. Venez également redécouvrir des niveaux intemporels très appréciés des fans, tels que Château, Aztèque et Eau. De plus, tous les futurs niveaux de Human Fall Flat seront disponibles dès leur sortie sur consoles, y compris Steampunk Party et le niveau inédit Viking mettant en scène le personnage DAVE THE DIVER, disponible prochainement. Caractéristiques principales de Human Fall Flat - Nintendo Switch 2 Edition : Tous les niveaux actuels et futurs, des classiques aux mondes inédits, seront disponibles dès leur sortie sur consoles. Résolvez des énigmes en solo ou essayez le mode multijoueur en ligne jusqu'à huit joueurs, où se mêlent travail d'équipe, chaos et fous rires. Des possibilités infinies : poussez, tirez, grimpez, laissez-vous tomber et tâtonnez pour résoudre les énigmes.

Jouez en toute fluidité grâce à la souris de la Nintendo Switch 2 pour des mouvements encore plus précis.

La fonctionnalité GameChat permet aux joueurs de partager leur écran et de discuter grâce au microphone intégré.

GameShare permet aux joueurs de partager les nouveaux niveaux exclusifs à la Nintendo Switch 2 avec leurs amis sur Nintendo Switch.

Source : Nintendo