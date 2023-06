Human Fall Flat 2 se dévoile avec un premier teaser

Après un premier épisode qui a su marquer les joueurs, Human Fall Flat est de retour avec une suite sobrement intitulée Human Fall Flat 2. Si à l'heure actuelle nous n'avons encore aucune information sur les supports concernés par cette sortie, ni même de date de sortie, nous vous laissons découvrir ci-dessous un teaser du jeu de No Brakes Games, présenté à l'occasion du dernier Devolver Digital Showcase.

Human Fall Flat 2 est encore plus grand, encore plus fort et surtout encore plus maladroit ! Cette suite du puzzle platformer sensation offre de nouveaux niveaux, des personnages personnalisables et encore plus de sauvageries physiques incroyablement fun. Avec ses contrôles, ses graphismes et sa musique affinés, Human Fall Flat 2 est une expérience burlesque sans équivalent. Chaque niveau complexe regorge de nouveaux jouets et outils à manipuler pour résoudre une série d’énigmes diaboliques, seul dans son coin ou entre amis jusqu’à 8.