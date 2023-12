HowLongToBeat classe la Nintendo Switch comme deuxième plateforme la plus jouée de l'année

Si vous êtes un joueur ou une joueuse assidu, vous devriez connaître le site HowLongToBeat. Sur ce site, vous pouvez taper le nom du jeu dont vous désirez connaître la durée de vie, que ce soit pour son aventure principale, ou en rajoutant ses quêtes secondaires ou encore le temps nécessaire pour compléter ce jeu à 100%. C'est extrêmement pratique pour s'organiser et ce site, entièrement gratuit, est mis à jour quotidiennement pour que vous puissiez trouver sans mal votre bonheur.

Ce sont les joueurs eux-mêmes qui enregistrent leurs temps de jeu et grâce à cette participation exceptionnelle de sa communauté, HowLongToBeat a pu établir un classement objectif des plateformes les plus jouées en cette année 2023. Sans surprise, nous retrouvons le PC en première place (normal pour un site web) mais il est amusant de constater que la seconde plateforme la plus jouée en 2023 est la NIntendo Switch. Celle-ci est suivie par la PlayStation 4, puis la PlayStation 5 pour ensuite être suivie par la Xbox PlayStation 3...