Howling Village: Echoes : perdez vous dès aujourd'hui dans Inunaki, le village oublié de Takashi Shimizu

Peut-être avez-vous déjà vu Inanuki : Le Village oublié, un film datant de 2019 réalisé par Takashi Shimizu, à qui l'on doit déjà le flippant The Grudge. Il s'agit d'un film d'horreur parlant d'un village maudit dont l'entrée via un tunnel a été muré car il s'y cache d'effroyables secrets. Honnêtement, le film ne vaut pas les classiques que sont devenus Ring ou, justement, (le premier) The Grudge même s'il renferme son lot de petites frayeurs... Cependant, aujourd'hui ce n'est pas le film qui nous intéresse mais le jeu inspiré du film : Howling Village: Echoes. Réalisé lui aussi par par Takashi Shimizu et bénéficiant d'une bande son efficace d'Akira Yamaoka que l'on connait grâce à son travail sur Silent Hill, Howling Village: Echoes nous invite à découvrir une nouvelle histoire flippante liée au village. Le jeu ne sort que la semaine prochaine mais dès aujourd'hui vous pouvez commencer à trembler grâce à une démo gratuite à télécharger sur l'eShop.

Howling Village: Echoes est attendu le 21 octobre 2021 sur l'eShop de la Nintendo Switch au prix de 5,99€. Retrouvez son trailer et sa présentation ci-dessous.