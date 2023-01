Howl - Un nouveau Tactical folklorique attendu début 2023 sur Nintendo Switch

Qui a dit que Fire Emblem Engage aurait le monopole du genre Tactical en ce début d'année 2023 ? Le studio Mipumi à l'origine de The Lion's Song vient tout juste de dévoiler une vidéo de gameplay de son dernier jeu, un tactical dénommé Howl. En attendant de pouvoir découvrir la date de sortie de la version Switch, nous vous laissons apprécier ci-dessous la dernière vidéo en date du jeu.

À propos du jeu

Howl est un conte tactique au tour par tour qui se déroule dans un monde d'encre vivante, où le bruit d'une "peste hurlante" transforme les gens en bêtes sauvages. Débarrassez les terres de la peste à l'aide de votre arbalète, de vos compétences magiques et de votre intelligence, en planifiant chaque mouvement jusqu'à six étapes à l'avance. Certains pensent que la prophétie est gravée dans la pierre - écrivez la vôtre avec de l'encre et du sang.