Howl poussera son hurlement courant 2023 sur Nintendo Switch

Le studio indépendant Mipumi vient de nous dévoiler ce jour leur nouveau Tactical au tour par tour : Howl. Attendu sur Nintendo Switch et PC dans le courant de l'année 2023 , nous pouvons d'ores et déjà apprécier le travail du studio avec un premier trailer à retrouver ci-dessous.

À propos du jeu

Howl est un conte tactique au tour par tour qui se déroule à l'époque médiévale. Seul dans un monde terrorisé par un fléau qui transforme les gens en loups, vous devez utiliser vos armes et votre intelligence pour survivre, en planifiant jusqu'à six étapes à l'avance pour déjouer vos adversaires. Au fur et à mesure que vous préparez votre attaque, vous rédigez également votre propre prophétie, tissant un texte d'écriture continu pendant le combat.

Les graphismes de Howl sont créés à l'encre vivante, un style artistique fluide qui peint l'histoire au fur et à mesure que vous jouez. Tracez votre chemin dans un monde de conte de fées sombre, en combattant et en écrivant pour débarrasser les terres de la peste.



Caractéristiques :