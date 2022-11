How to Say Goodbye - Le puzzle-game d'ARTE sur la thématique de la mort et du deuil est disponible sur Nintendo Switch

Bien qu'il fasse partie du cycle de la vie, le deuil est un moment que chacun doit affronter à un moment donné, et chaque personne réagit différemment face à cette situation. Florian Veltman et Baptiste Portefaix ont tenté une approche originale sur la thématique de la vie, la mort et le deuil avec leur jeu signé ARTE France : How to Say Goodbye. Disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch au prix de 12,99€, nous vous laissons découvrir le trailer de lancement du puzzle-game ci-dessous. Notre test dédié arrivera quant à lui très prochainement dans nos colonnes.

Dans How to Say Goodbye, la mort n'est que le commencement. Le jeu suit un personnage quelques instants après sa mort, confus et perdu alors qu'il doit accepter son décès et passer de l'autre côté. Si la mort est un sujet sensible, le jeu s'inspire de l'illustration et de la littérature jeunesse (Tove Jansson, Antoine de Saint-Exupéry, Maurice Sendak...) pour l'aborder de manière poétique et émouvante.

Le puzzle game How to Say Goodbye demande au joueur de guider ces âmes perdues à travers différents niveaux peuplés d'esprits, certains bienveillants, d'autres moins. Avec des casse-tête basés sur des grilles et de nombreux obstacles à surmonter, le joueur devra déplacer les fantômes, modifier le niveau et interagir avec les obstacles afin d'atteindre la sortie, symbolisée par une porte.