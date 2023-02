How 2 Escape - Découvrez un escape game au gameplay asymétrique sur Nintendo Switch

Si vous aimez les jeux de coopération, Breakfirst Games et Just For Games viennent de dévoiler au grand public la sortie de How 2 Escape, un jeu de type escape game asymétrique. Attendu dans le courant de l'année 2023 sans plus de précisions pour le moment, le titre promet un gameplay asymétrique unique où la coopération entre 2 joueurs sera la clé pour avancer. En attendant davantage d'informations, nous vous laissons découvrir ci-dessous le trailer de présentation du jeu.

À propos de How 2 Escape : How 2 Escape est un jeu de simulation d'évasion où deux joueurs devront coopérer sur des dispositifs et un gameplay asymétriques. Entraide & Coopération seront les mots d'ordre pour survivre ! Coopérez pour gagner ! 2 joueurs, 2 façons de jouer. Le premier joueur sur PC ou console incarne le personnage piégé dans le train, explorant et jouant avec l'environnement. Le second joueur utilisera l'application compagnon gratuite dédiée pour obtenir diverses informations et essayer de comprendre comment aider le premier joueur et pouvoir s'échapper de ce malheureux voyage... 60 minutes chrono Chaque wagon est chronométré de différentes manières que vous découvrirez. Manquer de temps signifie la défaite. Plus vous attendez, plus il est difficile d'y voir clair... Les deux joueurs devront interagir l'un avec l'autre et se concentrer sur leur sens. Les énigmes feront appel à la logique, à la coordination, à l'observation et à l'écoute, mais surtout à la communication ! Pas le temps de bavarder. Sortez du train piégé. Chaque seconde est comptée. Story-Train-lling L'histoire est sur le point d'être dévoilée ! Restez à l'écoute pour en savoir plus...