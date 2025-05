How 2 Escape : Lost Submarine s'offre une démo et une date de sortie pour le début de l'été sur Nintendo Switch

La licence de jeu co-op par excellence How 2 Escape est de retour pour le début de l'été 2025 avec la sortie de How 2 Escape : Lost Submarine. Attendu sur Nintendo Switch et supports concurrents, le titre vous demandera une nouvelle fois de résoudre une énigme en collaborant avec un partenaire, l'un sur sa console, et l'autre sur une application mobile dédiée. En attendant de pouvoir acheter le titre le 24 juin prochain, les joueurs peuvent d'ores et déjà jouer à la démo du jeu, accessible sur l'eShop de la console.

SAUVEZ LE MONDE Une importante base militaire alliée a été capturée par des forces ennemies, poussant le gouvernement à ordonner le lancement préventif d'une torpille pour la récupérer, et ce, malgré le risque qu'elle causerait d'innombrables victimes parmi les alliés. Cependant, après de nouvelles discussions en interne et des négociations avec l'ennemi, le gouvernement a décidé d’annuler la frappe, susceptible de déclencher une guerre mondiale. Le seul problème est que « The Triumphant », le sous-marin transportant la torpille, est hors de portée de communication, et que personne ne peut confirmer que les ordres d'annulation ont bien atteint le sous-marin. Pour éviter la guerre, le gouvernement a chargé ses deux meilleurs experts, les officiers Haurée et Leroy, de localiser « The Triumphant » avant qu’il ne soit trop tard. Ces deux stratèges géniaux de la flotte sous-marine vont être confrontés à une réalité à laquelle ils ne s'attendaient pas, car de récentes décisions ont suscité un dilemme moral parmi les marins. COOPÉREZ POUR GAGNER 2 joueurs, 2 façons de jouer ! Mettez à l'épreuve vos compétences en matière de communication et de résolution d'énigmes, et coordonnez-vous avec votre partenaire pour éviter que la guerre éclate ! Vous aurez chacun un rôle crucial à jouer qui nécessitera de la logique, de la coordination, de l'observation et, surtout, de la communication ! En tant que premier joueur, vous aurez pour mission de repérer les lieux et d'enquêter à l'intérieur du sous-marin, où vous pourrez explorer l'environnement et interagir avec celui-ci. Votre partenaire aura pour sa part comme mission d'utiliser l'application compagnon gratuite dédiée* pour recueillir des informations supplémentaires qui vous permettront de résoudre ensemble les énigmes.

