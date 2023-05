House Flipper - Pets Edition - Le jeu se rénovation s'offre une extension et une version physique

Merge Games et Frozen District viennent de dévoiler la sortie de House Flipper - Pets Edition en version physique sur Nintendo Switch et PS4. Cette version améliorée de House Flipper propose ainsi davantage de maisons à rénover, ainsi que la mise en avant de divers animaux de compagnie plus ou moins exotiques. House Flipper - Pets Edition sera officiellement disponible à partir du 25 août 2023 .

Il manque quelque chose à votre dernière rénovation ? Il manque un peu de vie dans votre douillette maison de campagne ? Avec 13 de vos races préférées de chiens et de chats, ainsi que des lapins, des tortues, des perroquets et des hamsters, invitez vos animaux préférés à vous rejoindre ! Prenez soin de votre nouvel ami tout en créant sa maison idéale. En introduisant un ensemble exclusif d'objets, de décors et d'accessoires inédits pour vos propriétés, créez un espace de couchage super doux et douillet, une aire de jeu et bien plus encore pour que votre compagnon soit heureux ! Découvrez de toutes nouvelles propriétés qui ont besoin d'être relookées, des maisons avec des greniers et des terrasses douillettes aux immenses maisons de campagne à deux étages !