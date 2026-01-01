House Flipper 2 s'offre une version physique sur Nintendo Switch 2

Silver Lining Interactive, Frozen District et Maximum Entertainment France viennent d'annoncer un partenariat qui signera l'arrivée au troisième trimestre 2026 d'une édition physique Nintendo Switch 2 réunissant House Flipper 2 et son DLC Sakura. Nous vous laissons ci-dessous un aperçu de la boîte du jeu, qui sera proposé au format game key, ainsi que son trailer dédié.

L'art de la rénovation

Dans House Flipper 2, vous incarnez un entrepreneur visionnaire ! Faites équipe avec de vieux amis pour lancer une entreprise de décoration d'intérieur dans une ville où tout le monde vous connaît. Avec plus de 600 objets sur le thème du Japon, vous pourrez maîtriser l'art de l'équilibre entre le mobilier « Japandi », les céramiques traditionnelles et les assemblages en bois complexes. Cette édition physique comprend :

Le jeu de base

Le DLC Sakura

Nouveaux Outils, Nouvelles Règles

La créativité n'a pas de limites dans cette suite. Grâce au mode bac à sable, vous pouvez construire des maisons de A à Z, tandis que le mode histoire remanié vous permet de plonger au cœur de l'histoire de Pinnacove. L'édition physique vous offre tous les outils nécessaires pour faire de chaque maison un véritable foyer… ou un bien immobilier à revendre à prix d'or !

Caractéristiques principales :