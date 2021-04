Hotline Miami Collection - Le carnage nocturne se fera en boîte dès cet été

Alors que nous pouvons actuellement profiter à petit prix de Hotline Miami Collection sur l'eShop de la Nintendo Switch, Just For Games, Devolver Digital et Dennato Games viennent de dévoiler la sortie de cette compilation en version physique sur Nintendo Switch. Proposant les titres Hotline Miami et Hotline Miami 2 : Wrong Number, cette version boîte vous permettra de retrouver les deux titres sur une seule cartouche, ainsi qu'un artwork et un artbook d'une trentaine de pages. Attendu dans le courant de l'été , nous vous laissons le descriptif des jeux ci-dessous.

À propos de Hotline Miami : Hotline Miami est un jeu d'action survolté, débordant de brutalité, d'artillerie et de combats sauvages au corps à corps. Dans un Miami alternatif de 1989, vous jouez le rôle d'un antihéros mystérieux qui se déchaîne contre la pègre à la demande de mystérieuses voix sur votre répondeur. Très vite, vous aurez du mal à comprendre ce qui se passe et pourquoi vous êtes enclin à ces actes de violence. Faites confiance à votre intelligence pour vous frayer un chemin dans des situations en apparence impossibles, car vous vous retrouvez constamment en infériorité numérique face à des ennemis vicieux. L'action est implacable et chaque coup est mortel, chaque mouvement doit donc être rapide et décisif si vous espérez survivre et dévoiler les forces sinistres à l'origine du bain de sang. Le style visuel incomparable de Hotline Miami, sa bande sonore entraînante et une série d'événements surréalistes vous amèneront à vous interroger sur votre propre soif de sang tout en vous poussant à vos limites dans un défi brutal et impitoyable. Caractéristiques : Délectez-vous de la violence : Un jeu de tir effréné dans des couloirs de néon tachés de sang. Maniez 35 armes différentes - des fusils à pompe et fusils d'assaut aux katanas et tuyaux de plomb - tout est à votre disposition. Un scénario surréaliste et grinçant : Dans un Miami alternatif de 1989, vous incarnez un antihéros mystérieux qui se déchaîne contre la pègre à la demande des voix de votre répondeur. Un style distinctif : Le style visuel incomparable de Hotline Miami, une bande-son entraînante et une série d'événements surréalistes vous amèneront à vous interroger sur votre propre soif de sang tout en vous poussant à vos limites grâce à un défi brutal et impitoyable.

À propos de Hotline Miami 2 : Wrong Number : Hotline Miami 2 : Wrong Number est la conclusion brutale de la saga Hotline Miami, sur fond d'escalade de la violence et de représailles pour le sang versé dans le jeu original. Suivez les chemins de plusieurs factions distinctes - chacune avec ses propres méthodes douteuses et ses motivations incertaines - alors que des conséquences imprévues se rencontrent et que la réalité retombe une fois de plus dans une nuée brillante de néons et de sang. Les combats foudroyants contre des adversaires punitifs exigeront une concentration intense, car de nouvelles variables, armes et méthodes d'exécution sont introduites tout au long de la lutte. Laissez les couleurs saisissantes d'un style visuel unique vous envahir tandis que vous abattez méticuleusement ceux qui se dressent entre vous et le but ultime du massacre. C'est la dernière étape, la fin incontestable. Caractéristiques : Des affrontements incessants : Ajustez les techniques de combat au fur et à mesure que le récit passe d'une faction à l'autre et apportez des variations uniques à une approche familière ainsi que de nouvelles armes, mouvements et attaques de mêlée. Une bande-son passionnante : Plus de quarante morceaux percutants interprétés par des dizaines d'artistes ponctuent le conflit sauvage et mettent en évidence l'ampleur de vos actions. De nouveaux artistes rejoignent les favoris comme M|O|O|N, Perturbator, Jasper Byrne, Scattle et El Huervo pour un incroyable massacre sonore.

