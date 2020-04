Hotel Mario débarque sur Nintendo Switch

Alors que des rumeurs plus que persistantes laissent penser que Nintendo prépare une grosse rétrospective de l'univers du plombier moustachu à l'occasion des 35 ans de la série, le récent hack des serveurs Nintendo a laissé s'échapper un projet sur la Toile. En plus de l'hypothétique Super Mario All-Stars 2 compilant les épisodes 3D depuis Super Marios Sunshine, Nintendo semble aussi décidé de remettre sur le devant de la scène de vieux partenariats.

Ainsi, c'est le très controversé Hotel Mario sorti en 1994 sur Philips-CDI qui va s'offrir à la stupeur générale une refonte sur Nintendo Switch. Bien sûr à la rédaction nous ne comprenons pas ce choix étonnant, d'autres jeux tels que Link : The Face of Evil. Mieux, avec les rumeurs persistantes du personnage de Zelda jouable dans Breath of the Wild 2, l'occasion aurait été parfaite pour mettre en avant les jeux de la princesse, à savoir Zelda : The Wand of Gamelon ou encore Zelda's Adventure.

Mais bon, cela fait longtemps que nous ne comprenons plus la logique commerciale de la firme japonaise. En attendant de connaître la date de sortie du titre, nous vous laissons ci-dessous la jaquette du jeu, ainsi que le communiqué officiel de Nintendo à retrouver juste ici.

Un peu d'humour durant cette période tendue de confinement ne nous fera pas de mal. Nous vous souhaitons une bonne journée et nous attendons impatiemment que Nintendo se décide d'officialiser ce rêve de joueur !