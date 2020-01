Hotel Afterlife annoncé sur Nintendo Switch

Avis aux amateurs de jeux de gestion, un nouveau Tycoon-like s'apprête à débarquer sur Nintendo Switch et se prénomme Hotel Afterlife. Développé par Alrauna Studio, le titre vous placera au commande d'un hôtel en enfer, cependant au lieu de choyer vos invités, il faudra au contraire leur infliger moult châtiments en phase avec leurs pêchés. Pour plus d'informations, nous vous laissons ci-dessous un trailer ainsi que le communiqué officiel du jeu. Pour information, Hotel Afterlife est attendu pour l e 4ème trimestre 2020 .

Au quatrième trimestre 2020, un nouveau jeu de stratégie dénommé Hotel Afterlife sortira sur PC , Nintendo Switch et d'autres consoles. Les créateurs d'Alrauna Studio annoncent que Hotel Afterlife permettra la "purification des âmes pécheresses" et sera un titre adressé aux fans des séries Two Point Hospital et Dungeon Keeper, entre autres.

Le studio polonais indépendant, Alrauna Studio, travaille sur Hotel Afterlife. Le joueur joue le rôle d'un gérant d'un hôtel insolite, situé dans l'au-delà. Cependant, les règles de cet hôtel seront loin d'être la norme. Comme l'expliquent les créateurs du jeu, au lieu de s'occuper et de choyer les clients, le joueur se verra confier la tâche d'"héberger" les pécheurs en conséquence. Le bon fonctionnement de l'hôtel vous permettra de gravir les échelons de la hiérarchie de l'entreprise.

Le titre proposera une vaste campagne avec 9 cartes basées sur le modèle des cercles de l'enfer de la Divine Comédie de Dante Alighieri. Un mode freeplay sera également préparé, et les auteurs envisagent également un certain nombre d'ajouts basés sur des mythologies et des cultures du monde entier.

Caractéristiques :