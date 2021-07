Hot Wheels Unleashed dévoile son éditeur de circuit en vidéo

Nouvel opus de la franchise mettant en avant des voitures miniatures dans des courses folles, Hot Wheels Unleashed se dévoile encore un peu plus avec une nouvelle vidéo. Cette dernière met en avant l'éditeur de circuit qui permettra à chaque joueur de faire parler sa créativité et proposer des circuits uniques. Toutes les informations sont disponibles dans le communiqué ci-dessous. Pour rappel, Hot Wheels Unleashed sortira le 30 septembre 2021 sur Nintendo Switch et supports concurrents.

Ce mode de création est le même outil que les concepteurs de chez Milestone ont utilisé pour créer les circuits présents dans le jeu. Cela signifie donc que les joueurs auront entre leurs mains tout le pouvoir nécessaire pour laisser libre cours à leur créativité. Ils apprendront également à prendre le contrôle de ces iconiques morceaux de circuit oranges, la base de toutes courses remplies d’adrénaline. Tordre, plier, étirer et placer chaque module fera partie intégrante du gameplay. Après deux années de développement, le résultat final permettra aux joueurs de créer très facilement des circuits délirants. Ils commenceront par choisir l’environnement, dont la Track Room, un niveau spécial, conçu pour montrer la liberté que procurera l’éditeur de niveau, à l’aide d’un espace vide immense qui n’aura aucune limite ou obstacle. N’importe quel élément des environnements pourra faire partie intégrante du circuit, ce qui signifie que les joueurs pourront mélanger des morceaux de circuit avec des objets présents dans les niveaux, dans le but de créer des courses dynamiques et imprévisibles. Plus de 20 modules incroyables seront disponibles, tels que l’échappée du T-Rex, l’embuscade de l’araignée ou bien encore le cobra affamé. Ces éléments rendront les circuits encore plus uniques, fous et compliqués. L’éditeur de circuit proposera de partager ses créations avec le monde entier, mais également de pouvoir prendre part aux courses créées par les autres joueurs. Faire partie de la communauté Hot Wheels Unleashed signifiera avoir l’opportunité de devenir un concepteur extraordinaire, mais aussi d’être un conducteur à la recherche constante de nouveaux frissons et de défis imprévisibles.