Hot Wheels Monster Trucks: Stunt Mayhem arrive en édition physique sur Switch et Playtation 5 en octobre

Si vous adorez Hot Wheels et les Monster Trucks, pourquoi ne pas concilier les deux avec Hot Wheels Monster Trucks: Stunt Mayhem ? Attendu le 18 octobre 2024 sur Nintendo Switch et supports concurrents, un partenariat a été signé entre Mattel, Inc., GameMill Entertainment et Maximum Entertainment pour proposer le titre en version physique sur le marché français.

Prenez le contrôle de vos Monster Trucks Hot Wheels préférés, chacun équipé de mouvements uniques, pour une action palpitante, des cascades épiques et des crashs colossaux dans des arènes fantastiques. Régnez en maître dans des modes de jeu intenses tels que des combats en face-à-face, des défis de carrière, des combats de boss et bien plus encore. Grâce à des commandes faciles à apprendre, même les nouveaux arrivants peuvent se lancer directement et progresser vers le frisson de maîtriser des chaînes de combos épiques dans l’ultime affrontement de monster trucks.

Caractéristiques principales :