HOT WHEELS Infinite Rush dévoile ses îles et son monde ouvert

Milestone et Mattel, Inc ont dévoilé cette fin de semaine un tout nouveau trailer pour HOT WHEELS Infinite Rush, le prochain jeu de course d'arcade annoncé à l’occasion de la conférence du Summer Game Fest 2026. Pour rappel, le titre sera disponible le 10 septembre 2026 sur Nintendo Switch 2 et supports concurrents. Le dernier trailer en date met ainsi en lumière les différentes îles que parcourront les joueurs, ainsi que le nouveau monde ouvert qui proposera de nombreux défis à relever.

HOT WHEELS Infinite Rush plonge les joueurs dans un monde à l'échelle des modèles réduits, réparti sur quatre îles dynamiques que l'on peut explorer librement. Chaque île possède sa propre identité visuelle et mêle une variété de défis de course, d'obstacles inattendus et d'objets à collectionner cachés, proposant une expérience immersive conçue pour favoriser l'exploration et les sensations fortes.

Les joueurs débutent leur aventure dans les rues animées de Wheelswood, une île qui incarne toute l’énergie d’une métropole moderne, avec pour mission de trouver le meilleur itinéraire entre boulevards, gratte-ciels imposants et ruelles. Avec ses plages de sable fin, ses espaces côtiers et ses eaux cristallines, Tentacle Bay offre un cadre plus paisible, dominé par la nature et enrichi par une zone rocheuse ainsi qu’un parc archéologique. Gearville, quant à elle, présente une atmosphère radicalement différente : celle d’une île désertique, hostile, parsemée de canyons, de sites industriels, d’usines et d’engins de chantier imposants ! Enfin, Drifty Temples transporte les joueurs dans un décor inspiré de l'esthétique est-asiatique, où les rues de la ville illuminées par des néons côtoient des cerisiers en fleurs, des canaux et des anciennes pagodes, le tout sous le regard d'un dragon géant. Les quatre îles sont reliées entre elles par le « Launcher », un système de téléportation qui permet aux joueurs de passer d’une île à l’autre à tout moment.

Cette toute nouvelle vidéo met en avant la diversité des activités proposées, les courses n’étant qu’une des nombreuses façons de découvrir le jeu :