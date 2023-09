Hot Lap Racing - Un nouveau jeu de courses automobile débarque sur Nintendo Switch

Dévoilé en avant-première à la Gamescom 2023, le développeur Zero Games Studios et Just For Games viennent de dévoiler un le premier trailer de leur nouveau jeu de course automobie : Hot Lap Racing. Attendu sur Nintendo Switch et PC courant 2024 , le titre proposera des pilotes, pistes, et véhicules sous licences officielles, les joueurs pourront conduire des véhicules mythiques sur les pistes légendaires qui ont fait l'histoire des sports automobiles au fil des époques. Dans le mode histoire, les joueurs rencontreront de nombreuses célébrités ayant fait les beaux jours du monde de la course. Cette première bande-annonce capture l'esprit du jeu avec des véhicules et pistes sous licence qui ne décevront pas les passionnés de voitures de course. La bande-annonce met en avant les premiers véhicules annoncés pour le jeu :

KGM eCup 200

Mygale F4 gen.2

Ligier P217

Mygale F3 R