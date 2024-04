Hot Lap Racing mettra les gaz le 16 juillet direction la Nintendo Switch

Se présentant comme le jeu de course simcade réunissant les classes et les époques les plus excitantes du sport automobile sur piste, Hot Lap Racing vient enfin de s'offrir un nouveau trailer avec à la clé une date de sortie sur Nintendo Switch et PC. Les développeurs Zero Games Studios et Vision Réelle vous donnent ainsi rendez-vous à partir du 16 juillet 2024 .

Hot Lap Racing compte plus de 50 voitures, et la bande-annonce d'aujourd'hui confirme que plusieurs nouveaux bolides sous licence couvrant l'histoire du sport automobile vont rejoindre la liste du jeu. Les voitures qui viennent d'être dévoilées sont accompagnées de la Formula Extreme, un concept futuriste que Zero Games Studios a créé en collaboration avec la communauté de Hot Lap Racing pour imaginer ce à quoi le monde de la course automobile pourrait ressembler en 2030 et au-delà :

Brabham BT24

Minardi M191

Alfa Romeo 155 DTM

Renault Laguna BTCC

Alpine A110 GT4

Ligier JS P320

Renault 5 TURBO 3E

Peugeot 9X8

La bande-annonce a également révélé de nouveaux circuits issus de la liste complète des 17 étapes de Hot Lap Racing, qui offrent au total plus de 70 tracés à maîtriser. Les ajouts ci-dessous concernent deux circuits sous licence officielle ainsi que deux circuits inspirés des plus grandes sensations du sport automobile :

Jarama (Espagne)

Salzburgring (Autriche)

Flagstaff

French Riviera

Hot Lap Racing est une vaste célébration du monde de la course automobile, couvrant plusieurs époques et ramenant sur la piste des classiques comme les voitures Brabham des années 60, aux côtés d'arrivées ultramodernes comme la Peugeot 9x8 Endurance. Montez sur le podium dans les catégories GT, Endurance ou monoplace, ou roulez dans la catégorie Libre où toutes les classes de voitures partagent la même piste pour l'ultime compétition entre générations.

Le mode Campagne de Hot Lap Racing comprend un tour complet des leçons de FEED RACING, incorporant des conseils du monde réel pour aider les pilotes à perfectionner leurs performances tout en établissant des records de course et en s'imposant comme de redoutables légendes dans le monde de la course. Les novices en matière de course automobile trouveront tout ce dont ils ont besoin pour perfectionner leurs compétences et devenir une force reconnue dans n'importe quelle course et sur n'importe quel circuit.

Hot Lap Racing est le premier jeu disponible sur Nintendo Switch à exploiter sous licence de véritables circuits et voitures représentant toutes les catégories et toutes les époques du sport automobile, avec des voitures jamais vues dans un jeu de course sur Switch jusqu'à présent.