Hot Lap Racing - La nouvelle génération de sport automobile sortira en 2024 sur Nintendo Switch

Développé par Zero Games Studios, Hot Lap Racing se présente comme la nouvelle génération du sport automobile. Attendu courant 2024 sur Nintendo Switch et PC via Steam, les développeurs et l'éditeur Just For Games de Maximum Entertainment ont décidé de mettre en place une campagne pour développer la voiture de course ultime en répondant à une enquête disponible juste-ici. Si le teaser du jeu nous fait de l'œil, nous attendrons tout de même de voir à quoi ressemblera la version Nintendo Switch.

À propos de Hot Lap Racing : Hot Lap Racing est un jeu de course "simulation arcade" doté d'un moteur physique développé spécialement pour le jeu. Découvrez l'histoire du sport automobile, des GT et prototypes à la Formule 1 historique, et faites la course contre vos amis ou en ligne. Dans Hot Lap Racing, les joueurs piloteront des voitures mythiques sur des circuits légendaires qui ont marqué l'histoire du sport automobile au fil des ans, et deviendront la future génération du sport automobile avec la Formula Extreme, une voiture entièrement construite par la communauté. En mode Carrière, les joueurs rencontreront de véritables célébrités du sport automobile. Caractéristiques principales : Choisissez parmi plus de 30 voitures représentant diverses catégories et époques du sport automobile.

Découvrez plus de 50 circuits, y compris des circuits sous licence de la FIA.

Défiez de vrais champions, qu'il s'agisse d'étoiles montantes ou de pilotes célèbres qui ont contribué à l'histoire du sport automobile !

Mode Carrière : Entrez dans la peau d'un jeune pilote et tentez d'atteindre le sommet du sport automobile. Maîtrisez une large gamme de voitures emblématiques sur des circuits légendaires et affrontez les plus grands pilotes de tous les temps.

Mode tour rapide : Améliorez votre temps au tour à chaque tentative.

Multijoueur en ligne et hors ligne : Soyez le premier à franchir la ligne d'arrivée.