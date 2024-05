Hot Lap Racing - Focus sur l'Alpine A110 GT4 avec cette nouvelle vidéo de gameplay

Toujours attendu pour le 16 juillet 2024 sur Nintendo Switch et supports concurrents, Hot Lap Racing a profité de l'AG French Direct 2024 pour s'offrir un peu de visibilité supplémentaire. Zero Games Studios nous a ainsi proposé une vidéo de gameplay, confirmant au passage l'Alpine A110 GT4 dans les véhicules à retrouver dans ce jeu de courses. En attendant davantage d'informations, nous vous laissons visionner ladite vidéo de présentation ci-dessous. A noter que cette vidéo de gameplay est bien indiquée comme étant celle de la Nintendo Switch.

Hot Lap Racing compte plus de 50 voitures, et la bande-annonce d'aujourd'hui confirme que plusieurs nouveaux bolides sous licence couvrant l'histoire du sport automobile vont rejoindre la liste du jeu. Les voitures qui viennent d'être dévoilées sont accompagnées de la Formula Extreme, un concept futuriste que Zero Games Studios a créé en collaboration avec la communauté de Hot Lap Racing pour imaginer ce à quoi le monde de la course automobile pourrait ressembler en 2030 et au-delà :