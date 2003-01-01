HORSE CLUB Ride West se dévoile sur Nintendo Switch

Wild River Games, connu pour le succès de la série Horse Club Adventures, vient d'annoncer son tout nouveau jeu vidéo : HORSE CLUB Ride West. Ce nouvel opus met pour la première fois l’équitation western à l’honneur et sera disponible sur Nintendo Switch et supports concurrents le 9 octobre prochain . Une version physique sera également disponible sur Nintendo Switch et PS5. Nous vous laissons découvrir son premier teaser ci-dessous.

Dans HORSE CLUB Ride West, les fans retrouvent les héroïnes emblématiques de HORSE CLUB dans leur voyage à travers un monde ouvert varié où l’exploration libre occupe une place encore plus importante que dans les précédents épisodes. En plus de l’histoire principale, les joueurs pourront rencontrer des personnages secondaires, accomplir des quêtes annexes et profiter de nombreux mini-jeux, comme le tir à l’arc ou la guitare autour d’un feu de camp. Au-delà de l’exploration, le jeu met l’accent sur des missions riches en action, des tournois et la relation unique entre les cavalières et leurs chevaux.

HORSE CLUB Ride West introduit plusieurs nouveautés majeures : un monde ouvert, un système d’équitation entièrement inédit, une nouvelle identité visuelle rafraîchie ainsi que l’équitation western, qui occupe pour la première fois le devant de la scène. Grâce à de nouvelles commandes et à des animations améliorées, les chevaux offrent des sensations nettement plus dynamiques. De nouvelles manœuvres, comme les glissades contrôlées (sliding stops), permettent d’effectuer des virages rapides et serrés. Les six chevaux montables possèdent chacun leurs propres caractéristiques et une personnalité distincte. Leurs statistiques, telles que la vitesse, l’endurance, l’agilité, la capacité de saut et le niveau d’amitié, peuvent être améliorées individuellement. En complément, plus de 100 options de personnalisation combinables pour les personnages et les chevaux permettent aux joueurs d’exprimer pleinement leur créativité.