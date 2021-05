Horse Club Adventures arrive au galop sur Nintendo Switch

Amateurs de la franchise Horse Club, un jeu vidéo dénommé Horse Club Adventures s'apprête à sortir sur Nintendo Switch. Vous évoluerez ainsi dans le centre équestre de Lakeside et devrez réaliser différentes activités tout en n'oubliant pas de prendre soi de votre compagnon. Attendu pour le 27 mai 2021 , vous trouverez ci-dessous le trailer du jeu.

Des vacances mouvementées au centre équestre de Lakeside

Dans ce jeu vidéo, les enfants passent leurs vacances à Lakeside et deviennent membres de la clique du Horse Club™ autour de Hannah, Sarah, Sofia et Lisa. Ensemble, elles révèlent des secrets longtemps gardés, accomplissent des quêtes passionnantes et collectent des objets tels que des photos et des autocollants. Il va sans dire que l'apparence des avatars des joueurs et de leurs chevaux peut être personnalisée. Ce faisant, même les vêtements des tout nouveaux personnages du jeu sont fournis alors qu'ils ne seront pas disponibles dans les magasins de jouets avant juillet 2021.

Réaliser des quêtes de manière ciblée ou explorer le monde ouvert du jeu

Le jeu solo peut être joué au choix en mode scénario ou en mode libre. Le mode scénario est divisé en 16 jours et propose plus de 40 quêtes prêtes à être accomplies. Elles vont de la familiarisation avec Lakeside à l'intégration dans la clique du Horse Club™, jusqu'à la participation au grand tournoi de Lakeside.

Dans le mode de jeu libre, le joueur explore le vaste terrain par ses propres moyens. Des quêtes secondaires facultatives permettent aux enfants de s'immerger encore plus profondément dans l'histoire. Entre autres activités, ils peuvent s'occuper des tâches quotidiennes telles que le pansage des chevaux et le grattage des sabots, ou de galoper sur l'un des nombreux parcours de course tout en se mesurant aux autres pour obtenir des scores élevés et des médailles. Les développeurs ont mis l'accent sur la collecte d'autocollants, de photos et de nouveaux objets avec lesquels les joueurs peuvent modifier individuellement leur personnage et leur cheval.

Un plaisir de jeu durable, virtuellement et physiquement

Depuis plus de 85 ans, les figurines de Schleich sont synonymes de qualité et d'intérêt éducatif.Le jeu vidéo de Wild River Games s'oriente également en accord avec ces valeurs. Le monde virtuel très diversifié comprenant de nombreuses quêtes différentes réserve toujours des surprises, même après plusieurs parties. Cela garantit un plaisir de jeu durable pour les enfants de différentes tranches d'âge et de différents niveaux d'expérience. La symbiose entre le jeu vidéo et les figurines originales Schleich crée un équilibre entre le jeu numérique et le jeu tactile.