Horse Club Adventures 2 s'offre un trailer de présentation sur Nintendo Switch

Annoncé au début du mois de juin, Horse Club Adventures 2 - Hazelwood Stories n'avait pas encore proposé de trailer pour mettre en avant sa nouvelle aventure destinée aux plus jeunes. C'est désormais chose réglée avec la publication d'un trailer en ce début de semaine. Nous vous laissons le retrouver ci-dessous. Horse Club Adventures 2 - Hazelwood Stories sera officiellement disponible le 27 octobre 2022 sur Nintendo Switch et supports concurrents.

Ce jeu équestre est destiné aux enfants de 6 ans et plus. Les joueurs incarnent l’un des personnages du jeu et devront résoudre des quêtes et s’occuper de leur cheval.