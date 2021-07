Horror Tales : The Wine - L'horreur s'invite fin juillet sur Nintendo Switch

Quoi de mieux pour terminer le mois de juillet qu'une bonne dose de frisson ? Carlos Coronado nous propose pour l'occasion de découvrir Horror Tales : The Wine sur l'eShop de la Nintendo Switch. Proposé au prix de 14,99€, nous vous laissons découvrir le trailer officiel du jeu ci-dessous.

L'horreur de la Méditerranée : Explorez la capitale abandonnée d'un archipel impressionnant. Ne vous laissez pas tromper par la douce brise marine, les panoramas méditerranéens ou le réconfortant soleil d'été. Depuis que la pandémie des Fièvres du Diable a ravagé la ville, elle a été abandonnée, et désormais seuls d'horribles cauchemars l'attendent.

Survivez à votre Némésis : Quelqu'un vous traque sans relâche. Souffrez et agonisez pendant que vous essayez de fuir les rencontres avec cet étrange harceleur obsédé par vous.

Des défis intenses : Résolvez des énigmes environnementales, des puzzles physiques et d'autres défis similaires dans un monde vertical interconnecté. Même en étant poursuivi et chassé.

Accessibilité et Photomode : Réglez plus de 20 paramètres d'accessibilité pour créer une expérience sur mesure pour vous. Utilisez le Photomode pour réaliser des clichés parfaits et déverrouillez de nombreux secrets grâce à lui.