Horizon Chase 2 mettra les gaz sur consoles courant 2023

Après la sortie de Horizon Chase Turbo sur l'eShop de la Nintendo Switch en novembre 2018, la licence s'apprête à voir débarquer un nouvel opus sobrement intitulé Horizon Chase 2. D'ores et déjà daté pour le 9 septembre sur Apple Arcade, une version consoles a également été annoncée dans le courant de l'année 2023 . En attendant davantage d'informations, nous vous laissons découvrir le trailer ci-dessous.

CARACTÉRISTIQUES D'HORIZON CHASE 2



MULTIJOUEUR TOUS MODES



Amenez votre équipage à la course ! Vous pouvez jouer à tous les modes de jeu dans les poursuites en ligne avec vos amis. Constituez un équipage avec d'autres joueurs pour progresser ensemble ou affrontez des joueurs du monde entier en tête-à-tête. Où que vous soyez, il est toujours temps de s'amuser sans fin dans une nouvelle ère de la course d'arcade.

L'ART DU TOURING

Faites la course sur 55 circuits répartis dans 5 pays du monde entier dans un style artistique unique, entièrement en 3D, et débloquez 10 voitures. Des couleurs vibrantes de chaque paysage aux conditions immersives des différents temps, le tout agrémenté d'une bande sonore palpitante réalisée par le compositeur de Top Racer, Barry Leitch, ce jeu fait passer l'expérience de la course d'arcade au niveau supérieur. De nouveaux horizons vous conduiront vers la beauté d'un voyage visuel sans retour, époustouflant et invitant.

TIREZ LE MEILLEUR DE VOTRE VOITURE, PERSONNALISEZ-LA !



En visitant le Garage Shop, les joueurs pourront facilement personnaliser plusieurs parties de leur voiture, en choisissant parmi une grande variété d'options pour qu'elle soit la plus personnelle possible. Collectionnez de nouveaux objets cosmétiques et améliorez vos statistiques tout au long du World Tour. Faites la course dans différents modes de jeu et continuez à obtenir de nouvelles récompenses visuelles. Gagner n'a jamais valu autant la peine.

JOUEZ, REJOUEZ !

Horizon Chase 2 est né pour être un jeu en constante évolution, avec des événements dynamiques qui vous inviteront à affiner vos compétences et à montrer vos véhicules. Les mises à jour majeures apporteront de nouvelles récompenses, le mode Terrain de jeu offrira un tout nouveau défi tous les deux jours, le mode Tournoi défie les joueurs d'être les meilleurs dans des collections de plusieurs courses modifiées du mode World Tour. Les deux modes peuvent être appréciés seul ou en groupe de quatre joueurs maximum. Chaque jour est une excellente raison de revenir et de courir !